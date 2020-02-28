Трамп заявив про остаточну готовність підписати мирну угоду з Талібами

Президент США Дональд Трамп оголосив про остаточну готовність підписання мирної угоди між американською стороною й талібами в Афганістані, що створює перспективи для завершення 19-річної війни в цій країні.

З такою заявою глава Білого дому виступив у п'ятницю, повідомляє The Hill.

"Незабаром під моїм керівництвом держсекретар Майк Помпео засвідчить про підписання угоди з представниками Талібану, а міністр оборони Марк Еспер оприлюднить спільну декларацію з урядом Афганістану", - заявив глава Білого дому.

Він підкреслив, що очікує від талібів і афганського уряду виконання зобов'язань, й тоді стане можливим завершення війни в Афганістані та повернення американських військ додому.

Очікується, що американська сторона й таліби підпишуть угоду в суботу в Катарі, після семиденного періоду "зменшення насильства", який американські чиновники вважають значною мірою успішним.

Угода спрямована на виведення американських військ з Афганістану в кілька етапів. Перший етап передбачає скорочення чисельності контингенту США в цій країні з 12 до 8,6 тисячі військових, які зосереджуватимуться на контртерористичних операціях проти ІДІЛ та Аль-Каїди. Подальші кроки залежатимуть від умов на місцях у цій країні, зазначають американські чиновники.

Фото: Білий дім