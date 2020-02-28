Цієї п’ятниці над територією Хорватії на висоті понад 30 кілометрів вибухнув метеорит.

Про це повідомляє RTL.

«У п’ятницю 28 лютого над Хорватією вибухнув метеорит. Це сталося на висоті понад 30 кілометрів. За словами громадян, у певний момент стало видно яскравий спалах у небі, а потім було чути шум», - йдеться в повідомленні.

Це явище, яке мало місце близько 10:30 за місцевим часом, було видно на більшій частині території Хорватії та в Італії. Момент згорання метеорита в небі зафіксували навіть відеореєстратори деяких автомобілів.

Наразі невідомо, де саме впали залишки цього метеорита.