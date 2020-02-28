У Стамбулі пройшла акція протесту проти дій РФ у Сирії
Про це повідомляє видання En Son Haber.
«Після того, як з Ідлібу надійшла інформація про загиблих, громадяни зібралися перед генеральним консульством Росії в Стамбулі й провели акцію протесту», - йдеться у повідомленні.
Протестувальники скандували зокрема "Росія - вбивця, Путін - вбивця", "Путін заплатить за вбивства", "Сирія буде могилою для Росії".
Генконсульство оточила поліція та встановила додаткові загородження.
Як вказує видання Milliyet, у зв'язку з протестами в Стамбулі поліція вжила додаткових безпекових заходів, оточивщи будівлю посольства РФ в Анкарі металевими загородженнями.
Як повідомлялося раніше, кількість турецьких військових, які загинули у Сирії внаслідок авіаатаки сил режиму, зросла до 33. В ООН закликали до негайного припинення вогню в Сирії.
Фото: Twitter / www.ensonhaber.com / www.milliyet.com.tr