Чим замінити вакцину від коронавірусу - в Інституті Коха дали поради

Коронавірус є більш небезпечним, ніж грип, проте розраховувати на вакцину цього року навряд чи є сенс.

Про це сказав голова німецького Інституту Роберта Коха професор Лотар Вілер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми повинні виграти час… Вірус швидко поширюється, метою є максимально уповільнити його розповсюдження. Створення вакцини цього року неможливе суто з точки зору часу", - сказав Вілер.

Він вважає за доцільне робити щеплення проти грипу та пневмококів, адже це робить організм більш резистентним і допомагає захистити себе від можливості підхопити подвійний вірус.

У Німеччині за останні два дні підтверджено 10 нових випадків інфікування: 5 в Північному Рейні-Вестфалії (на домашній карантин там відправлено кілька сотень людей), 4 в Баден-Вюртемберзі і в Райнланд-Пфальці. Більшість хворих у Баварії, де були зафіксовані перші 17 випадків, уже одужали.