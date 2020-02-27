ВООЗ: Домашні тварини можуть переносити COVID -19

За даними ВООЗ, новий коронавірус Covid -19 може передаватися людям від тварин.

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я з посиланням на дані ВООЗ.

"Найбільш ймовірними природними резервуарами для SARS-CoV-2 (коронавірусу Covid -19 - ред.) є кажани, але вважається, що вірус подолав видовий бар'єр для людини від іншої проміжної тварини-господаря. Цими проміжними тваринами-господарями можуть бути домашні, дикі або одомашнені дикі тварини, яких ще не ідентифіковано", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в цілому коронавіруси дуже стабільні в замороженому стані: дослідження показали їх виживання до двох років при -20 °C.

Дослідження, проведені на SARS-CoV і MERS-CoV, показують, що ці віруси можуть зберігатися на різних поверхнях кілька днів. Наприклад, при температурі охолодження (4°C) MERS-CoV може залишатися життєздатним до 72 годин.

Сучасні дані про інші штами коронавірусів показують, що, хоча коронавіруси, ймовірно, стабільні при низьких і заморожуючих температурах протягом визначеного періоду, гігієна харчових продуктів може запобігти їх передачі через харчові продукти. Зокрема, коронавіруси чутливі до нормальної температури приготування (70°C). Тому, як правило, слід уникати споживання сирих або недоварених продуктів тваринного походження.

З сирим м'ясом, сирим молоком або сирими органами тварин слід поводитися обережно, щоб уникнути перехресного забруднення їжі.

Станом на 27 лютого 2020 року у світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадків Covid -19, з них 2 801 - летальні. Одужали вже 32 897 осіб.

На території Європи зареєстровано 478 випадків захворювання Covid -19 у 17 країнах (Італія - 400, Німеччина - 21, Франція - 17, Іспанія - 12, Велика Британія - 9, Хорватія - 3, Австрія - 2, Росія - 2, Фінляндія - 2, Швеція - 2, Ізраїль - 2, Швейцарія, Греція, Грузія, Норвегія, Північна Македонія та Бельгія - по одному випадку).

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid -19 не зафіксовано.

Фото: АА