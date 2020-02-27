Кількість загиблих під час заворушень в Індії зросла до 35

У результаті масових заворушень проти нового закону про громадянство в Нью-Делі кількість загиблих зросла до 35 людей.

Про це повідомляє India Today.

“У четвер кількість загиблих на північному сході Нью-Делі зросла до 35 людей в результаті сутичок проти закону про громадянство. Серед загиблих є також один поліцейський”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що щонайменше дев'ятеро людей загинули від куль.

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Раніше заявляли про 27 загиблих і щонайменше 200 поранених.

Протести в індійській столиці Нью-Делі спалахнули після ухвалення закону про внесення змін до закону про громадянство. На думку критиків, закон є антимусульманським і у перспективі може бути застосований проти 200 мільйонів мусульман в Індії, коли буде створений загальнодержавний реєстр громадян.

Фото: PTI