Через сутички під час візиту Трампа до Делі загинули сім осіб

Під час антиурядових протестів в індійському місті Делі під час візиту американського президента Дональда Трампа загинули 7 людей.

Про це повідомляє BBC.

«Семеро осіб загинули у Делі під час протестів проти нового індійського закону про громадянство. Це сталося якраз під час першого офіційного візиту президента США Дональда Трампа до Індії», - йдеться в повідомленні.

Серед жертв – поліцейський та 6 цивільних осіб. Повідомляється, що госпіталізовано з пораненнями було близько 35 людей, проте загальна кількість постраждалих може становити більше 100.

Індійські правоохоронці наголошують, що наріз загрози нових заворушень уже нема.

Як відомо, причиною заворушень стало обурення індійських мусульман, які вважають, що новий суперечливий закон про громадянство порушує їх права. Протести тривали в неділю й понеділок.