Кількість жертв землетрусу на сході Туреччини зросла до 10

У Туреччині до 10 людей зросла кількість жертв землетрусу, який стався в іранському місті Хой зранку 23 лютого, та призвів до значних руйнувань.

Про це розповіли в лікарні, де проходять лікування постраждалі від землетрусу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«14-річна дитина, яка отримала поранення в результаті обвалів, спричинених землетрусом, та була шпиталізована після пошуково-рятувальної операції, померла», - йдеться у повідомленні.

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На разі у лікарні перебуває ще двоє людей, які постраждали в результаті землетрусу.

За даними місцевої влади, поранення отримали понад 60 людей, знищено 255 будинків, 400 підсобних приміщень, значно пошкоджено 600 будинків.

Як повідомлялося, сила поштовхів склала 5,9 бали за шкалою Ріхтера.

Фото: AA