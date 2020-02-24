Після землетрусу на кордоні Туреччини та Ірану зафіксували 24 афтершоки

Після землетрусу магнітудою 5,9, що стався в місті Хой в Ірані і відчувався в турецькій провінції Ван, зафіксовали 24 афтершоки.

Як повідомляє Анадолу з посиланням на AFAD, у двох випадках сила підземних поштовхів становила більше 4.

«В районі події працюють 13 пошуково-рятувальних команд AFAD, жандармерія району Башкале, команди служби порятунку «112» і команди Національної медичної рятувальної команди (UMKE). Пошуково-рятувальні роботи припинені, під завалами людей немає»,- зазначили в AFAD.

В Ірані 23 лютого стався землетрус магнітудою 5,9. Підземні поштовхи зафіксовані о 09:22 за місцевим часом в місті Хой провінції Західний Азербайджан.

Фото: АА