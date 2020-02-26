На антиурядових протестах у Казахстані затримали понад 20 осіб

У Казахстані під час протестів перед будівлею МВС поліція затримала 23 особи, у тому числі 13 жінок.

Про це повідомляє Радіо Азаттик.

"Керівник департаменту поліції міста Нур-Султан Ержан Саденов сказав на брифінгу 25 лютого, що на проспекті Тауелсиздик перед будівлею МВС поліція затримала 23 особи, серед яких - 13 жінок", - ідеться у повідомленні.

Вони були затримані після спроби перекрити рух на проспекті поблизу будівлі МВС. Уточнюється, що жінок незабаром відпустили з поліцейського відділка.

Протестувальники вимагали відставки керівника відомства Ерлана Тургумбаєва після звістки про смерть у слідчому ізоляторі громадського активіста Дулата Агаділа, якого напередодні ввечері затримали вдома силовики у цивільному.

Як зазначається, Дулат Агаділ, учасник торішніх антиурядових демонстрацій, відомий своєю активністю у соціальних мережах. Він публікував відео протестних акцій та резонансних судових процесів, писав дописи на підтримку громадських активістів, котрі зазнавали переслідувань.

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Смерть активіста, причиною якого влада називає ймовірну серцеву недостатність, викликала протести у кількох містах Казахстану, в тому числі Алмати, Шимкенті та Актобе.