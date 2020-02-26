На антиурядових протестах у Казахстані затримали понад 20 осіб
Про це повідомляє Радіо Азаттик.
"Керівник департаменту поліції міста Нур-Султан Ержан Саденов сказав на брифінгу 25 лютого, що на проспекті Тауелсиздик перед будівлею МВС поліція затримала 23 особи, серед яких - 13 жінок", - ідеться у повідомленні.
Вони були затримані після спроби перекрити рух на проспекті поблизу будівлі МВС. Уточнюється, що жінок незабаром відпустили з поліцейського відділка.
Протестувальники вимагали відставки керівника відомства Ерлана Тургумбаєва після звістки про смерть у слідчому ізоляторі громадського активіста Дулата Агаділа, якого напередодні ввечері затримали вдома силовики у цивільному.
Як зазначається, Дулат Агаділ, учасник торішніх антиурядових демонстрацій, відомий своєю активністю у соціальних мережах. Він публікував відео протестних акцій та резонансних судових процесів, писав дописи на підтримку громадських активістів, котрі зазнавали переслідувань.
Смерть активіста, причиною якого влада називає ймовірну серцеву недостатність, викликала протести у кількох містах Казахстану, в тому числі Алмати, Шимкенті та Актобе.