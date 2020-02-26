Фабрика в Туреччині отримала мільйон замовлень на спецодяг проти коронавірусу

Одна з турецьких швейних фабрик припинила виробництво повсякденного одягу і в посиленому режимі перейшла на випуск засобів захисту проти коронавірусу.

Про це повідомляє NTV.

«У місті Токатли текстильна фабрика, яка почала виробляти захисні комбінезони проти коронавірусу, припинила виробництво звичайного одягу та збільшила кількість змін», - ідеться у повідомленні.

На підприємстві зазначили, що обсяг замовлень на виробництво захисного спецодягу дуже швидко збільшився з тисячі до 1 мільйона одиниць.

Керівництво фабрики відзначає значне збільшення попиту на такі медичні вироби, як маски, халати та комбінезони.

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Як повідомлялося, 25 лютого літак рейсу Тегеран - Стамбул здійснив екстрену посадку в аеропорту Есенбога в Анкарі через те, що у декотрих пасажирів виявили симптоми зараження коронавірусом.

Фото: ntv.com.tr