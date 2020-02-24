Дуда може програти у другому турі виборів

Чинний президент Польщі Анджей Дуда у першому турі президентських виборів набирає найбільше голосів підтримки, однак у другому турі він може програти одному зі своїх політичних опонентів, лідеру Польської селянської партії (PSL) Владиславу Ксіняку-Камишу.

Про це йдеться в опитуванні, проведеному центром United Survey для видань Rmf.fm і Dziennik Gazeta Prawna.

Як інформується, у першому турі виборів Дуда, якого підтримує правляча правоконсервативна партія “Право і Справедливість” (PiS), з 42% підтримки значно випереджає усіх своїх конкурентів. Йдеться, зокрема, про кандидатку ліберальної Громадянської коаліції Малгожату Кідаву-Блонську (22%), лідера Польської селянської партії Владислава Косіняка-Камиша (10,4%), кандидата від Нової лівиці Роберта Бєдроня (8,2%), а також незалежного кандидата Шимона Головню (7,4%) та представника націоналістичної Конфедерації Кшиштофа Босака з 4,1% підтримки.

Водночас, у другому турі виборів перевага Дуди може бути незначною, а в одному випадку він навіть програє своєму опонентові. Зокрема, у другому турі Дуда на 8% випереджає Кідаву Блонську: 49,6% проти 41,6%, але поступається Косіняку Камишу: 43,9% проти 45,9%.

Якщо вибори відбулися б зараз, то в них взяли б участь 56% виборців.

Як відомо, перший тур президентських виборів у Польщі відбудеться 10 травня, а можливий другий – 24 травня. До 26 березня кожен з кандидатів має зібрати 100 тис. підписів на свою підтримку і подати їх до Державної виборчої комісії країни.

Дослідження проведене соціологічною компанією United Survey Company 22 лютого. Було опитано 1,1 тис. респондентів віком від 18 років у всіх регіонах Польщі методом телефонного опитування за основними соціально-демографічними показниками.