Від коронавірусу вилікувались понад 23 тисячі осіб

Від коронавірусу у світі вилікувалися 23 290 осіб, кількість інфікованих зросла до 78 817.

Про це свідчать дані Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса.

Зазначається також, що померли внаслідок інфікування коронавірусом 2 462 людини. Зокрема 5 смертей зареєстровано в Ірані й стільки ж у Південній Кореї, двоє людей померли в Італії.

За результатами останнього найбільшого дослідження китайських медиків, понад 80% з досліджених 70 тисяч випадків коронавірус Covid-19 проходить у легкій формі, а найбільший ризик коронавірус становить для літніх і ослаблених людей.

Інфікованих наразі 78 823 особи, з них понад 76 тисяч перебувають на території материкового Китаю. Також 602 людини заразилися в Південній Кореї, 74 - в Гонконгу, 79 - в Італії, в Ірані і Тайвані - по 28, в Австралії і Малайзії - по 22, а в Німеччині і В'єтнамі - по 16.

Фото: АА