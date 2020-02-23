В Афганістані минулого року загинули понад три тисячі цивільних — ООН

У 2019 році в Афганістані загинули понад три тисячі цивільних.

Такі дані наводить місія допомоги Організації Об’єднаних Націй, передає Радіо Свобода.

"3 404 цивільних загинули, ще 6 989 отримали поранення. 2019-й – шостий рік поспіль, коли кількість жертв в Афганістані перевищила 10 тисяч", - йдеться у повідомленні.

Водночас число жертв знизилося на п’ять відсотків у порівнянні з 2018 роком.

Читайте також: Столтенберг прокоментував початок мирного діалогу в Афганістані

Зазначається, що 22 лютого в Афганістані набуло чинності часткове перемир’я. Угруповання «Талібан», США та Афганістан погодилися «знизити жорстокість» на сім днів. 29 лютого має відбутися підписання мирної угоди між США й талібами.

Фото: defense.gov