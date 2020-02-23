Автомобіль зірвався в урвище в Індії: 9 загиблих, 5 поранених

Унаслідок падіння пасажирського автомобіля у глибоке урвище в контрольованому Індією Кашмірі загинули 9 осіб, ще п’ятеро отримали поранення.

Про це пише Xinhua із посиланням на місцеву поліцію.

“Свідки заявили, що автомобіль із 14 пасажирами їхав на високій швидкості. На повороті водій втратив контроль та впав в глибоку ущелину”, - повідомили у поліції.

Причини інциденту, що трапився увечері суботи в районі Катуа, поки не повідомляються. Зазначається, що серед жертв були жінки й діти.

Як раніше повідомляло агентство, в Індії вантажівка в’їхала у пасажирський автобус, загинули 19 осіб.