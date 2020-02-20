В Індії вантажівка в’їхала у пасажирський автобус — 19 загиблих

Унаслідок зіткнення пасажирського автобуса з контейнеровозом, яка сталася в індійському місті Тіруппур, штат Тамілнад, загинуло 19 пасажирів, ще 23 людини постраждали.

Про це повідомляє India Today.

«Щонайменше 19 людей загинули в результаті жахливого інциденту з автобусом у Тіруппур, штат Тамілнад у четвер вранці», - йдеться у повідомленні.

Ще 23 пасажирів отримали травми.

Загалом в автобусі перебувало 48 людей.

За попередньою інформацією контейнеровоз їхав по смузі зворотнього напрямку руху, коли врізався в пасажирський автобус.

Сама аварія сталася о 4.30 ранку за місцевим часом.

Нині поліція займається розшуком водія вантажівки, який втік із місця події після ДТП.

Як повідомлялося, у Перу автобус, що перевозив фанатів футбольного клубу "Барселона", впав у провалля, у результаті аварії загинуло 8 людей.