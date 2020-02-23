Аварія автобуса в Каліфорнії: понад 20 постраждалих, 3 загиблих

Аварія автобуса в Каліфорнії: понад 20 постраждалих, 3 загиблих

Укрінформ
На півдні американського штату Каліфорнія на шосе 76 перекинувся рейсовий автобус.

Про це 22 лютого повідомила пожежна служба округу Норт в Facebook.

"У нас 21 постраждалий. 18 з них були відвезені (до лікарні, - ред.). На нещастя, ми повідомляємо про трьох померлих на місці події", − уточнили пожежники.

Читайте також: У Вінниці зіткнулися авто і маршрутка, четверо постраждалих

Відзначається, що ДТП сталося в 72 км на північ від міста Сан-Дієго. Автобус на швидкості з'їхав у кювет і перекинувся.

Нагадаємо, двома днями раніше щонайменше троє людей загинули у результаті падіння двомоторного літака Beechcraft BE20 Super King Air в американському штаті Техас.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-