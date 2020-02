Аварія автобуса в Каліфорнії: понад 20 постраждалих, 3 загиблих

Про це 22 лютого повідомила пожежна служба округу Норт в Facebook.

"У нас 21 постраждалий. 18 з них були відвезені (до лікарні, - ред.). На нещастя, ми повідомляємо про трьох померлих на місці події", − уточнили пожежники.

Of the 21 people aboard this overturned charter bus, firefighters say 3 died on scene and 18 were taken to hospitals with injuries. 1 body is still inside the bus that slid down the embankment. Crews working to safely get body out without bus falling down the hillside. @CBS8 pic.twitter.com/21GGxVNpbu