У США впав літак, є загиблі

Щонайменше троє людей загинули внаслідок падіння двомоторного літака Beechcraft BE20 Super King Air в американському штаті Техас.

Про це повідомило видання New York Daily News.

"Через авіакатастрофу в сільськогосподарському районі на заході Техасу загинули троє людей", - йдеться у повідомленні.

Аварія сталася у четвер. За інформацією місцевої влади, пілот повідомив про проблеми в електриці літака й повернув у напрямку регіонального аеропорту Ебілен.

У Федеральній авіаційній адміністрації США уточнили, що літак зник з радарів близько шостої ранку за місцевим часом. За кілька годин пошуковий вертоліт виявив місце катастрофи. Рятувальні служби дісталися туди лише о 22-й вечора через важкодоступну місцевість.

Інцидент розслідує Національна рада з питань безпеки транспорту США.

Фото: Nellie Doneva/AP