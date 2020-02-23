У Нідерландах через негоду скасовують традиційні карнавали

У Нідерландах через сильний вітер та дощ скасовують традиційні карнавали, які у ці дні мали відбутися по всій країні.

Про це повідомляє NOS.

“Через сильний вітер частина карнавальних парадів сьогодні та завтра буде скасовано”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, гуляння скасовані в Ейндховені, Валкенсваарді, Верті.

Традиція проведення у лютому карнавалів у Нідерландах сягає ще тих часів, коли країна була розділена на протестантів і католиків. Останні жили на півдні країни, і саме вони почали першими влаштовувати гуляння. Ідея карнавалу полягає в тому, щоб зарядитися і поділитися з оточуючими позитивними емоціями та добре поїсти перед початком Великого посту.

Як повідомляв Укрінформ, шторм Ciara у Нідерландах почав лютувати 9 лютого. Протягом тижня через сильний вітер було завдано чимало шкоди. Зокрема, повалено багато дерев, пошкоджено дахи будинків, автівки та велосипеди. Через сильний вітер було обмежено рух громадського транспорту, скасовано авіарейси. На зміну Ciara прийшов шторм Dennis.