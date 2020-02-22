Штормовий вітер та хуртовини: ДСНС попереджає про наближення циклону

23-24 лютого в Україні через переміщення циклону очікується погіршення погоди - сильний вітер, в Карпатах - до 40 м за секунду, хуртовини, ожеледиця.

Про це попереджає ДСНС.

"За повідомленням Укргідрометцентру, у зв'язку із переміщенням активного циклону, очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі 24 лютого у західних, вдень у південно-східних областях місцями значні опади. В Україні 23 лютого посилення вітру до 15-22 м/с", - йдеться в повідомленні.

24 лютого місцями, крім північно-східної частини, сильний вітер 25-28 м/с.

У Карпатах сніг, вночі 24 лютого значний сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця; 23 лютого пориви вітру 25-30 м/с, а 24 лютого - 40 м/с.

"Погодні умови ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики та комунального господарства, в Карпатах спричинятимуть порушення на окремих ділянках доріг, припинення руху транспорту", - попереджають рятувальники.