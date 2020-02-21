На вихідні в Україні погіршиться погода - сніг і вітер до 40 метрів на секунду

В Україні 23-24 лютого очікуються дощі, мокрий сніг та штормовий вітер до 40 м/с.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У зв’язку з переміщенням активного циклону очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі 24 лютого у західних, вдень у південно-східних областях місцями значні опади; в Україні 23 лютого посилення вітру до 15-22 м/с, 24 лютого місцями, крім північно-східної частини, сильний вітер 25-28 м/с", - йдеться в повідомленні.

У Карпатах 23 лютого сніг, вночі 24 лютого значний cніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця; 23 лютого пориви вітру 25-30 м/с, 24 лютого - 40 м/с.

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Як зазначають синоптики, ускладнення погодних умов 23 лютого відповідатиме І (жовтому) рівню небезпечності, 24 лютого - ІІ (помаранчевому) рівню небезпечності; погодні умови ускладнюватимуть роботу підприємств енергетики та комунального господарства; в Карпатах спричинятимуть порушення, на окремих ділянках доріг припинення руху транспорту.