Трамп обурився через евакуацію до США заражених коронавірусом американців - WP

Президент США Дональд Трамп обурився через рішення чиновників евакуювати з Японії американців, у яких підтвердилося зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Washington Post із посиланням на представників адміністрації президента США.

"Цього тижня президент Дональд Трамп розлютився на своїх старших радників після того, як 14 американців, у яких тест на коронавірус дав позитивний результат, були повернуті до США з Японії, хоча йому сказали, що вони залишаться на карантині за кордоном", - йдеться у повідомленні.

Ідеться про пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess, що кілька тижнів стояв на карантині у Японії.

Як зазначається, спочатку Трампу та оперативній групі адміністрації повідомили, що громадяни США після карантину на борту судна, де вірусом заразилися сотні людей, будуть доправлені додому двома чартерними літаками. Натомість людей, у яких виявили симптоми або у них підтвердилося зараження, мали залишитися в Японії.

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Проте Держдепартамент та чиновники системи охорони здоров’я вирішили евакуювати і заражених американців, не поінформувавши про це президента, пише видання.

Трамп дізнався про це рішення лише після того, як людей евакуювали. Він вважає, що цей крок може зашкодити його адміністрації внаслідок спалаху коронавірусу у США.

За офіційною інформацією, наразі у США підтверджено щонайменше 35 випадків зараження коронавірусом.

Як повідомлялося, у Сполучених Штатах перші 15 хворих на нову форму вірусу були виявлені в січні. Всі ці люди повернулися до США з міста Ухань.

Cудно Diamond Princess вийшло з Йокогами 20 січня та повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого виявили новий коронавірус. Він зійшов 25 січня у Гонконзі. За рішенням влади Японії, круїзний лайнер кинув якір поряд з Йокогамою.

Судно стояло на карантині, але 19 лютого з Diamond Princes пасажири почали сходити на берег.

Загалом на борту Diamond Princess перебувало близько 3,6 тисячі осіб з 50 країн, у тому числі 25 українців. У двох українців було підтверджено інфікування коронавірусом COVID-2019.

Фото: The White House