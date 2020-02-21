Туреччина попросила у США ракетну систему Patriot

Анкара попросила у Сполучених Штатів Америки, свого союзника по НАТО, розмістити 2 ракетні оборонні системи Patriot уздовж її південного кордону із Сирією, щоби зупинити Росію в Ідлібі.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на турецького високопосадовця з Анкари.

«Туреччина попросила в США розгорнути 2 батареї ракетних систем Patriot на своєму південному кордоні із Сирією, щоб стримати будь-які подальші атаки проросійських сирійських військ», - йдеться у повідомленні.

Якщо американська система Patriot буде розміщена в провінції Хатай, Туреччина могла б розгорнути свої винищувачі в Сирії з метою стримування сирійських і російських ВПС.

Це відбулося на тлі того, як у четвер внаслідок сплеску насильства в Ідлібі загинули 2 турецьких військовослужбовців, а ще 5 зазнали поранень: підтримувані Туреччиною повстанці за підтримки турецьких військових розпочали контрнаступ просирійської урядової армії, щоб повернути місто Найраб на сході Ідлібу. Російські військові, у свою чергу, «закрили» повітряний простір над Сирією, щоб не допустити туди турецької авіації.

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Слід зауважити, що за останні 3 тижні загальна кількість загиблих у сирійській провінції Ідліб турецьких військових досягла щонайменше 15. Сирійські урядові війська за підтримки авіації РФ намагаються зайняти Ідліб – останній непідконтрольний президенту Башару аль-Асаду анклав, який утримує опозиція, орієнтована на Туреччину.