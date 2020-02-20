Масштабна ДТП у Канаді: зіткнулися більше сотні автомобілів

Масштабна ДТП у Канаді: зіткнулися більше сотні автомобілів

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Укрінформ
На трасі поблизу канадського Монреаля через негоду в масову ДТП потрапило щонайменше 100 легкових автомобілів та 12 вантажівок.

Про це повідомляє CBC News.

Як зазначається, унаслідок зіткнення постраждали 69 осіб, з них дев’ятеро дістали тяжкі травми. Рятувальники вже доправили всіх потерпілих до лікарень.

За попередньою інформацією, масштабну аварію спричинив раптовий сніговий порив, що миттєво звів видимість на трасі майже до нуля.

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10-кілометровий відтинок завантаженої траси у передмісті одного з найбільших міст Канади ще якийсь час залишатиметься закритим для руху, поки прибиратимуть понівечені автівки.

Фото: Simon-Marc Charron/Radio-Canada

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