Масштабна ДТП у Канаді: зіткнулися більше сотні автомобілів
Про це повідомляє CBC News.
Як зазначається, унаслідок зіткнення постраждали 69 осіб, з них дев’ятеро дістали тяжкі травми. Рятувальники вже доправили всіх потерпілих до лікарень.
Emergency responders are working to get people out of their cars after a multi-vehicle pileup in La Prairie, Que. Provincial police say as many as 60 people have been injured.— CBC Montreal (@CBCMontreal) February 19, 2020
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За попередньою інформацією, масштабну аварію спричинив раптовий сніговий порив, що миттєво звів видимість на трасі майже до нуля.
10-кілометровий відтинок завантаженої траси у передмісті одного з найбільших міст Канади ще якийсь час залишатиметься закритим для руху, поки прибиратимуть понівечені автівки.
Фото: Simon-Marc Charron/Radio-Canada