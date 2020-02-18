Кількість загиблих від витоку токсичного газу у Пакистані зросла до 14

У пакистанському місті Карачі унаслідок витоку токсичного газу загинули щонайменше 14 людей, понад 300 осіб постраждали.

Про це повідомляє The News International.

"Число загиблих зросло до 14, понад 300 осіб постраждали", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, серед 300 людей, які постраждали через підозру на витік газу, є діти. Витік стався вчора, коли працівники завантажували контейнер з хімікатами з судна у порту.

Хоча смертоносна хімічна речовина ще не визначена, влада підозрює, що це був сірководень - високотоксичний газ, що є побічним продуктом сирої нафти.

Понад 100 людей звернулися до державних та приватних лікарень Карачі лише минулої ночі щодо поганого стану здоров'я. Жителі району, що оточує порт міста Карачі протестують проти зростання кількості загиблих та постраждалих внаслідок витоку токсичного газу, звинувачуючи владу у неналежній реакції.

Як повідомлялося, виток невідомого газу стався з морського контейнера вчора у пакистанському портовому місті Карачі.