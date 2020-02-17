Витік отруйного газу в Пакистані: 5 загиблих, десятки постраждалих

Унаслідок витоку невідомого газу з морського контейнера у пакистанському портовому місті Карачі загинули 5 осіб, ще 70 втратили свідомість.

Про це Xinhua повідомили у місцевій поліції.

Зазначається, що витік відбувся, коли працівники розвантажували контейнер із хімікатами з судна у порту. Після того, як люди почали втрачати свідомість, до місця інциденту терміново були викликані рятувальники у захисних костюмах, які доправили постраждалих до лікувальних закладів.

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Рятувальники побоюються, що кількість загиблих може зрости, оскільки кілька жертв перебувають у важкому стані.

Наразі місце інциденту оточили сотні правоохоронців, триває пошуково-рятувальна операція, утім причина витоку поки невідома.