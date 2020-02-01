Пакистан оголосив надзвичайний стан через нашестя сарани

Пакистан оголосив надзвичайний стан через нашестя сарани

Укрінформ
Влада Пакистану оголосила надзвичайний стан через нашестя сарани, яка завдає значної шкоди сільському господарству країни.

Про це повідомляє DW.

"Ми переживаємо найбільше нашестя сарани за понад два десятиріччя і вирішили оголосили загальнонаціональний надзвичайний стан, щоб впоратися з цією загрозою", - заявила в суботу, 1 лютого, міністр інформації країни Фірдус Ашік Аван.

Це рішення та план протидії загрозі напередодні схвалив прем'єр-міністр Пакистану Імран Хан.

За словами міністра планування та розвитку країни Махдума Хусро Бахтіяра, напад сарани є безпрецедентним та викликає занепокоєння щодо продовольчої безпеки Пакистану. Він додав, що влада не може впоратися з поширенням пустельної сарани через обмежені ресурси.

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Нашестя шкідливих для сільського господарства комах розпочалося в Пакистані ще в червні 2019 року, коли сарана почала рух територією країни з Ірану. Від неї вже постраждали великі площі на південному заході Пакистану. Передусім - посіви бавовни, пшениці та кукурудзи.

Відтоді сарана пройшла шлях з південної провінції Сінд до північно-західної провінції Хайбер-Пахтунхва. Сприятлива погода та брак реакції з боку влади призвели до її швидкого поширення.

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