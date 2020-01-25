"Безпрецедентна" навала сарани спустошує Африку

ООН закликала надати міжнародну допомогу країнам Східної Африки у боротьбі з величезними зграями пустельної сарани, яка знищує рослинність у регіоні.

Про це повідомля ВВС.

Речник Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) закликав допомогти "запобігти будь-якій загрозі продовольчій безпеці, недоїданню".

Ефіопія, Кенія та Сомалі борються з "безпрецедентними" та "руйнівними" зграями комах, повідомляє FAO.

Агентство побоюється, що чисельність сарани може збільшитися у 500 раз до червня.

Видання зазначає, що Ефіопія та Сомалі протягом 25 років не стикалися із загрозою такого масштабу, а Кенія не бачила такої загрози від сарани протягом 70 років.

Південний Судан і Уганда також піддаються ризику, якщо зграї продовжуватимуть зростати і поширюватися.

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