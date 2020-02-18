В'єтнам проведе "Формулу-1" попри коронавірус

Перегони "Гран-прі В’єтнаму", третій етап змагань "Формули-1" 2020 року відбудуться у запланований термін, попри епідемію коронавірусу.

Про це інформує портал Insideracing.com

"Перегони Гран-прі В'єтнаму відбудуться, як планувалося, 5 квітня, заявила посадова особа з адміністрації міста Ханої", - йдеться у повідомленні.

Питання щодо призупинення підготовки до перегонів були порушені після рішення влади сусіднього Китаю про перенесення Гран-прі Китаю через коронавірус.

"Терміни проведення перегонів "Формули-1" не будуть змінені або перенесені", - сказав заступник директора департаменту туризму міста Ханої Тран Трунг Хе.

Як повідомлялося, "Формула-1" офіційно повідомила про перенесення Гран-прі Китаю, що мав початися 19 квітня у Шанхаї, на невизначений термін.