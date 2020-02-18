У Нідерландах через підозрілий пакунок евакуювали банк

У нідерландському Утрехті евакуювали людей з будівлі, на адресу якої надійшов підозрілий пакунок.

Про це повідомляє NOS.

“Поліція Утрехта займається розслідуванням щодо поштового пакунку, який було доставлено в компанію, що в Утрехті”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в будівлі, з якої евакуювали людей, зокрема, знаходиться відділення банку Rabobank.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня небезпечна посилка вибухнула в офісній будівлі в Амстердамі.

У четвер, 13 лютого, у нідерландському місті Лесден також виявили пакунок з вибухівкою, яку оперативно знешкодили. Відомо, що пакунок з вибухівкою отримала компанія Unisys, яка займається платіжними операціями.

Вранці 12 лютого дві посилки з вибухівкою вибухнули в поштових відділеннях в Амстердамі та Керкраде. Зокрема, в Амстердамі вибух пролунав у поштовому сортувальному центрі близько 8:00 за місцевим часом. Ще через пів години вибух стався у поштовому відділенні у Керкраде. Ніхто не постраждав.

Минулого місяця посилки з вибухівкою були виявлені у поштових сортувальних центрах в Амстердамі та Роттердамі. А також різні адресати у різні дні отримували посилки з вибухівкою. Зокрема, їх отримали на заправці та у готелі в Амстердамі, у компанії, яка продає автомобілі в Роттердамі, в агентстві нерухомості в Утрехті. Тоді жодна з цих посилок не вибухнула.

Відправник серії пакунків із вибухівкою вимагав виплати певної суми в біткоїнах, а якщо оплата не буде здійснена, погрожував надсилати нові небезпечні посилки. Водночас сума, яку вимагав зловмисник, не була названа.