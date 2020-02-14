В Афганістані у школі вибухнула бомба, загинули п’ятеро дітей

У результаті вибуху бомби в школі в афганській провінції Кундуз загинуло щонайменше п'ятеро дітей, ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє TOLO News із посиланням на заяву МВС країни.

“Щонайменше п'ятеро дітей загинули й троє отримали поранення в результаті вибуху у північній провінції Кундуз”, - йдеться у повідомленні.

За даними МВС, вибухівка, яка була закладена у школі, здетонувала у четвер увечері.

Всі загиблі й постраждалі є учнями цього навчального закладу.

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Раніше держсекретар США Майк Помпео заявив про важливий прорив у переговорах з Талібаном щодо мирного врегулювання в Афганістані.

Як повідомлялося, адміністрація США планує укласти мирову угоду з афганськими талібами цього тижня, що може стати додатковим кроком для виведення американського військового контингенту з Афганістану.

Міністр оборони США Марк Еспер заявив, що пропозиція про зменшення насильства в Афганістані є на розгляді.