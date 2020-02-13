В Амстердамі вибухнула ще одна посилка

Чергова небезпечна посилка вибухнула в офісній будівлі в Амстердамі.

Про це повідомляє поліція Амстердама у Twitter.

"В офісній будівлі в Амстердамі вибухнуло послання з вибухівкою. Одна людина надихалася диму, на місці знаходиться швидка допомога", - йдеться у повідомленні.

За інформацією NOS, вибух стався у головному офісі банку ING в Амстердамі. Повідомляється, що небезпечний пакунок відкрив працівник банку.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 13 лютого, у нідерландському місті Лесден виявили пакунок з вибухівкою. Небезпечну посилку оперативно знешкодили. Пакунок з вибухівкою отримала компанія Unisys, яка займається платіжними операціями.

Вранці 12 лютого дві посилки з вибухівкою вибухнули в поштових відділеннях в Амстердамі та Керкраде. Зокрема, в Амстердамі вибух пролунав у поштовому сортувальному центрі близько 8:00 за місцевим часом. Ще через пів години вибух стався у поштовому відділенні у Керкраде. Ніхто не постраждав.

Минулого місяця посилки з вибухівкою були виявлені у поштових сортувальних центрах в Амстердамі та Роттердамі. А також різні адресати у різні дні отримували посилки з вибухівкою. Зокрема, їх отримали на заправці та у готелі в Амстердамі, у компанії, яка продає автомобілі в Роттердамі, в агентстві нерухомості в Утрехті. Тоді жодна з цих посилок не вибухнула.

Відправник серії пакунків із вибухівкою вимагає виплати певної суми в біткойнах, а якщо оплата не буде здійснена, погрожує надсилати нові небезпечні посилки. Водночас сума, яку вимагає зловмисник, не називається.

Фото: nos.nl