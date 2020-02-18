Блумберг візьме участь у дебатах претендентів на пост президента США

Бізнесмен і колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг візьме участь у дебатах претендентів на висування у президенти від Демократичної партії у Лас-Вегасі, що відбудуться 19 лютого.

Про це повідомляє CNN.

"Майкл Блумберг візьме участь у дебатах щодо участі у президентських виборах у середу у Лас-Вегасі, що стане першим виступом колишнього міського голови Нью-Йорка на сцені разом з його суперниками у праймеріз виборів 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Блумберг пройшов кваліфікаційний поріг, який ставить Національний комітет — керівний орган Демократичної партії США.

Аби мати можливість брати участь у дебатах, кандидат має показати результат не нижче 10% на щонайменше чотирьох загальнонаціональних опитуваннях громадської думки. За даними останнього опитування, ексмер Нью-Йорка має підтримку 19% виборців-демократів.

За словами керівника передвиборчої кампанії Блумберга Кевіна Шикі, зараз мільярдер готується до спільної появи з іншими кандидатами від Демократичної партії на сцені, аби обґрунтувати, чому саме він є найкращим кандидатом для "перемоги над Дональдом Трампом та об’єднання країни".

Читайте також: Блумберг готовий витратити мільярд доларів для перемоги над Трампомвиборів

Як відомо, Майкл Блумберг тричі перемагав на виборах міського голови Нью-Йорку – у 2001 році від Республіканської партії, у 2005 та 2009 роках – як незалежний кандидат.

24 листопада 2019 року він заявив, що має намір балотуватися від Демократичної партії.