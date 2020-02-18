Туреччина відправила у сирійський Ідліб конвой з військовою технікою
Укрінформ
Туреччина для посилення своїх спостережних пунктів відправила колону зі 150 вантажівок з військовою технікою в сирійську провінцію Ідліб.
Про це повідомляє Anadolu.
Повідомляється, що командування збройних сил Туреччини вирішило перекинути до Сирії самохідні артилерійські установки, танки та бронетранспортери.
Так, військовий конвой 17 лютого прибув в район Рейханли турецької провінції Хатай, що межує з Сирією.
Раніше повідомлялось, що Туреччина перекидає спецпідрозділи до спостережних пунктів у Ідлібській зоні деескалації у Сирії.
Нагадаємо: у понеділок рада міністрів ЄС із закордонних справ, засідання якої відбувається в Брюсселі, розширила перелік осіб та установ в Сирії, що підпадають під дію обмежувальних заходів проти сирійського режиму.
Фото: АА