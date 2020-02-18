Туреччина відправила у сирійський Ідліб конвой з військовою технікою

Туреччина для посилення своїх спостережних пунктів відправила колону зі 150 вантажівок з військовою технікою в сирійську провінцію Ідліб.

Про це повідомляє Anadolu.

Повідомляється, що командування збройних сил Туреччини вирішило перекинути до Сирії самохідні артилерійські установки, танки та бронетранспортери.

Так, військовий конвой 17 лютого прибув в район Рейханли турецької провінції Хатай, що межує з Сирією.

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Раніше повідомлялось, що Туреччина перекидає спецпідрозділи до спостережних пунктів у Ідлібській зоні деескалації у Сирії.

Нагадаємо: у понеділок рада міністрів ЄС із закордонних справ, засідання якої відбувається в Брюсселі, розширила перелік осіб та установ в Сирії, що підпадають під дію обмежувальних заходів проти сирійського режиму.

Фото: АА