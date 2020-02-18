Канадський Bombardier припиняє випуск залізничного транспорту

Канадська корпорація Bombardier припиняє виробництво залізничного транспорту.

Про це йдеться у поширеному компанією прес-релізі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зазначається, що компанія продасть весь свій транспортний департамент французькому конгломерату Alstom за 7,4 мільярда євро.

“Bombardier підписав Меморандум про взаєморозуміння з Alstom SА та Caisse de dépôt et placement du Québec щодо продажу свого транспортного бізнесу Alstrom”, - зазначається у прес-релізі.

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Продаж збиткового залізничного бізнесу має покращити фінансовий стан компанії й дати змогу зосередитися на виробництві приватних літаків.

У Bombardier додали, що угода ще має пройти затвердження європейських регуляторів, на що знадобиться від чотирьох до п’яти місяців.

Нагадаємо: минулого тижня Bombardier оголосив про вихід із ринку комерційної авіації та продаж своєї частки у проєктах А220 європейському концерну Airbus.