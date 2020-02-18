У Сенаті готові реагувати на звільнення Трампом свідків по справі імпічменту

Гучні звільнення американських посадовців з Ради національної безпеки й Держдепартаменту США, які свідчили в процесі імпічменту проти президента Трампа в Конгресі США, викликали хвилю обурення серед впливових сенаторів.

З відповідною заявою виступив старший член Комітету з питань зовнішніх відносин сенатор-демократ Роберт Менендес, повідомляє The Hill.

"Вибір того, хто служитиме в вашій команді – це одна річ. Виганяти тих, хто не є лояльним до вашої особистої політичної програми – це зовсім інше", - заявив сенатор, коментуючи рішення президента Трампа звільнити з посад ключових свідків, які виступали під час слухань у Палаті представників.

Він підкреслив, що подібні утиски з боку глави Білого дому викликають запитання щодо того, які наглядові функції має знову застосувати Конгрес стосовно адміністрації. У цьому зв'язку Менендез наголосив, що американські чиновники служать не для "задоволення президента", тому подібні розправи спонукають окремих членів Конгресу забезпечити більший захист цих посадовців.

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Нагадаємо: одразу після того, як Сенат США зусиллями республіканської більшості провалив підсумкове голосування в процесі імпічменту, глава Білого дому оголосив про звільнення з посад посла США при ЄС Гордона Сондленда, а також чиновника Ради національної безпеки США підполковника Алекса Віндмана та його брата-близнюка Євгена.

Раніше стало також відомо про звільнення з Державного департаменту колишніх послів США в Україні Марі Йованович, а також Вільяма Тейлора. Всі особи, крім Євгена Віндмана, підтвердили під час слухань спроби Трампа натиснути на Україну в процесі розслідування з імпічменту президента США.

Фото: dr.dk/MARK WILSON/Scanpix