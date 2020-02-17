В аеропорту Хітроу скасували сотні рейсів через комп'ютерний збій

Рейси, які мали прибути до лондонського аеропорту Хітроу або вилетіти з нього протягом неділі та понеділка, були скасовані через збій в системі реєстрації пасажирів.

Про це пише The Guardian.

"Рейси до Хітроу та з нього досі затримуються після того, як в аеропорту виникли технічні проблеми з системою реєстрації пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Щонайменше 58 рейсів до Хітроу у понеділок, 17 лютого, було скасовано через технічні проблеми, що з’явилися ще у неділю. Ще 30 рейсів, що мають вилетіти, також були відтерміновані в цьому найбільшому аеропорту Європи.

У неділю було скасовано 73 вильоти та 60 прильотів різних авіаперевізників.

Адміністрація Хітроу вибачилася за технічні збої, зазначивши, що для усунення недоліків у роботі системи реєстрації пасажирів було залучено додатковий персонал.

Фото: Jenny Nielsen/PA Media