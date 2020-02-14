"Бориспіль" став першим у рейтингу великих аеропортів Європи

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" очолив рейтинг Міжнародної ради аеропортів за підсумками 2019 року.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту в Facebook.

“За підсумками 2019 року Міжнародний аеропорт "Бориспіль" зайняв перше місце в рейтингу ACI Europe”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рекордна динаміка зростання пасажиропотоку - 21,1% - забезпечила підприємству ТОП-позицію серед великих аеропортів з пасажиропотоком 10-25 мільйонів пасажирів.

Як повідомлялося, Міжнародний аеропорт “Бориспіль” за підсумками 2018 року збільшив пасажиропотік на 19,4% та також посів перше місце в рейтингу Міжнародної ради аеропортів.