США випробували балістичну ракету Trident II

США здійснили успішний випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Trident II (D5LE) біля узбережжя Каліфорнії.

Про це повідомили у ВМС США.

"ВМС США здійснили плановий випробувальний запуск ракети Trident II (D5LE) без бойової частини з підводного човна USS Maine (SSBN-741) типу "Огайо" на західному тестовому полігоні біля узбережжя Сан-Дієго, Каліфорнія, сьогодні (16 лютого — ред.)", - йдеться у повідомленні.

Це був 178-й тестовий запуск Trident II. Він "підтвердив очікувані характеристики системи" ракети, а також дозволив отримати додаткові відомості про надійність і точність.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні ВМС США здійснили чотири заплановані випробувальні пуски ракет Trident II (D5) з підводного човна USS Nebraska (SSBN-739), на узбережжі Південної Каліфорнії.

Фото: @USPacificFleet