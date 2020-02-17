Три події світу. Мюнхенські сигнали, непохитний Лавров та дебют Варгеї

Три події світу. Мюнхенські сигнали, непохитний Лавров та дебют Варгеї

Укрінформ
Мюнхенська безпекова конференція подарувала чимало емоцій, серед яких позитивними виявилася не всі.

Шеф російської дипломатії проявив себе у звичному амплуа яструба. Єврокомісар з питань сусідства та переговорів про розширення здійснив свій перший візит в Україну. 

Фото: MSC
Фото: MSC

Конференцію у Мюнхені справедливо називають однією з ключових подій у сфері міжнародних відносин. Можна констатувати, що Росія скористалася нагодою для здійснення гібридного контрнаступу. Його символом стали «12 кроків до посилення безпеки в Україні та Євроатлантичному регіоні» - документ, який практично став камертоном обговорення ситуації на Донбасі. Справа не в тому, що свої підписи під цим документом поставили майже п’ять десятків різної впливовості людей, серед яких і троє громадян України. Проблема полягає у тому, що до інформаційного простору вкинули план врегулювання конфлікту, у якому не йдеться про виведення російських військ, не покладається відповідальність на агресора, а низка положень є категорично неприйнятними для України, наприклад, дискусія про національну ідентичність за участю Росії, Польщі та Угорщини.

Володимир Зеленський прибув до Мюнхена після телефонної розмови з Путіним та появи розслідування програми «Схеми», у якому прозвучало припущення про зустріч в Омані українського президента з секретарем російського Радбезу Патрушевим. Зеленський виголосив виважену промову, в якій згадав і про Крим, проте під час «Українського ланчу» заявив про готовність до спільного патрулювання ЗСУ з представниками ОРДЛО та СММ ОБСЄ. Не варто думати, що у Кремлі цієї пропозиції не почули: затримання прикордонникам ФСБ РФ чотирьох українських рибалок у Азовському морі свідчить про асиметрію підходів. Кремль і надалі позиціонуватиме себе як арбітра у виконанні Мінських домовленостей, яким минулого тижня виповнилося 5 років.

Маємо констатувати, що відсутність монолітного сприйняття агресора західним світом створює для останнього значний простір для маневрів. Держсекретар США Майк Помпео наголосив у Мюнхені, що «Захід перемагає», натомість французький президент Еммануель Макрон наполегливо  пропонує дати Росії черговий стратегічний шанс. У кожної з цих тез у західному істеблішменті чимало прихильників.

Фото: MSC
Фото: MSC

Не менш показовим став виступ у столиці Баварії міністра закордонних справ РФ Лаврова, який нагадав про наближення 75-ї річниці перемоги над нацизмом, яку Росія намагається використати у власних цілях. Шеф російської дипломатії наполегливо порекомендував провести запропоновану майже місяць тому Путіним зустріч постійних членів Ради Безпеки ООН, яка покликана показати вплив Росії на ситуацію у світі. Лавров, до речі, особисто зондував ґрунт щодо повернення до Києва російського посла, однак безуспішно. 

Свій перший візит до країн Східного партнерства єврокомісар з питань політики сусідства та переговорів про розширення Олівер Варгеї здійснив до Києва, де провів зустрічі не лише з високопосадовцями, але і з представниками національних меншин. У офіційних переговорах представник Єврокомісії не лише запевняв у підтримці України, готовності говорити про промисловий безвіз та «Відкрите небо», але і прозоро натякнув на необхідність порозумітися у питанні становища національних меншин, зокрема, угорської. Реакція на ці натяки стане перевіркою зрілості української дипломатії. 

Євген МАГДА, Інститут світової політики

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