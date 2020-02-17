Три події світу. Мюнхенські сигнали, непохитний Лавров та дебют Варгеї

Мюнхенська безпекова конференція подарувала чимало емоцій, серед яких позитивними виявилася не всі.

Шеф російської дипломатії проявив себе у звичному амплуа яструба. Єврокомісар з питань сусідства та переговорів про розширення здійснив свій перший візит в Україну.

Фото: MSC

Конференцію у Мюнхені справедливо називають однією з ключових подій у сфері міжнародних відносин. Можна констатувати, що Росія скористалася нагодою для здійснення гібридного контрнаступу. Його символом стали «12 кроків до посилення безпеки в Україні та Євроатлантичному регіоні» - документ, який практично став камертоном обговорення ситуації на Донбасі. Справа не в тому, що свої підписи під цим документом поставили майже п’ять десятків різної впливовості людей, серед яких і троє громадян України. Проблема полягає у тому, що до інформаційного простору вкинули план врегулювання конфлікту, у якому не йдеться про виведення російських військ, не покладається відповідальність на агресора, а низка положень є категорично неприйнятними для України, наприклад, дискусія про національну ідентичність за участю Росії, Польщі та Угорщини.

Володимир Зеленський прибув до Мюнхена після телефонної розмови з Путіним та появи розслідування програми «Схеми», у якому прозвучало припущення про зустріч в Омані українського президента з секретарем російського Радбезу Патрушевим. Зеленський виголосив виважену промову, в якій згадав і про Крим, проте під час «Українського ланчу» заявив про готовність до спільного патрулювання ЗСУ з представниками ОРДЛО та СММ ОБСЄ. Не варто думати, що у Кремлі цієї пропозиції не почули: затримання прикордонникам ФСБ РФ чотирьох українських рибалок у Азовському морі свідчить про асиметрію підходів. Кремль і надалі позиціонуватиме себе як арбітра у виконанні Мінських домовленостей, яким минулого тижня виповнилося 5 років.

Маємо констатувати, що відсутність монолітного сприйняття агресора західним світом створює для останнього значний простір для маневрів. Держсекретар США Майк Помпео наголосив у Мюнхені, що «Захід перемагає», натомість французький президент Еммануель Макрон наполегливо пропонує дати Росії черговий стратегічний шанс. У кожної з цих тез у західному істеблішменті чимало прихильників.

Фото: MSC

Не менш показовим став виступ у столиці Баварії міністра закордонних справ РФ Лаврова, який нагадав про наближення 75-ї річниці перемоги над нацизмом, яку Росія намагається використати у власних цілях. Шеф російської дипломатії наполегливо порекомендував провести запропоновану майже місяць тому Путіним зустріч постійних членів Ради Безпеки ООН, яка покликана показати вплив Росії на ситуацію у світі. Лавров, до речі, особисто зондував ґрунт щодо повернення до Києва російського посла, однак безуспішно.

Свій перший візит до країн Східного партнерства єврокомісар з питань політики сусідства та переговорів про розширення Олівер Варгеї здійснив до Києва, де провів зустрічі не лише з високопосадовцями, але і з представниками національних меншин. У офіційних переговорах представник Єврокомісії не лише запевняв у підтримці України, готовності говорити про промисловий безвіз та «Відкрите небо», але і прозоро натякнув на необхідність порозумітися у питанні становища національних меншин, зокрема, угорської. Реакція на ці натяки стане перевіркою зрілості української дипломатії.

Євген МАГДА, Інститут світової політики