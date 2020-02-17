Бойовики у Нігерії вбили 30 цивільних

Щонайменше 30 людей загинуло унаслідок нападу озброєних бойовиків на два поселення в північно-західній Нігерії.

Про це повідомляє Xinhua із посиланням на місцевих правоохоронців.

Зазначається, що озброєні бойовики на мотоциклах вдерлися до двох сіл у штаті Катсіна та відкрили вогонь по місцевих мешканцях. За словами речника поліції штату, більшість загиблих були дітьми та людьми похилого віку, які не могли втекти.

“Поліція у співпраці з армією арештувала одного підозрюваного та виявила дев’ять мотоциклів, які належали нападникам”, - пише Xinhua.

У одному з сіл, де трапилася стрілянина, нападники також спалили кілька помешкань й викрали продовольство.

“Додаткові сили поліції та армії були розгорнуті, аби захистити район та навколишні населені пункти”, - йдеться у матеріалі.

Триває пошукова операція, покликана виявити решту зловмисників.

Як відомо, бойовики "Боко Харам" розпочали збройний опір центральному урядові Нігерії понад десять років тому. Вони ставлять собі за мету створити ісламський халіфат на території найбільш населеної країни Африки.