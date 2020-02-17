У Франції затримали російського митця, причетного до секс-скандалу

Російського митця, який стоїть за публікацією секс-відео, що спричинило вихід з гонки за крісло мера Парижа близького союзника президента Еммануеля Макрона, Петра Павленського та його подругу затримали у Франції.

Про це повідомляє Politico з посиланням на місцеві ЗМІ.

"Російського художника-дисидента, якого звинувачують у витоку матеріалів сексуального змісту щодо кандидата на виборах міського голови Парижу та якого підтримував президент Франції Еммануель Макрон, заарештовано разом з його подругою", - йдеться у повідомленні.

Оприлюднений матеріал набув резонансу, що спонукало кандидата Бенжаміна Гриво, вийти з виборчих перегонів у п'ятницю. Незабаром він подав судовий позов проти Павленського.

Художник розповів французьким ЗМІ, що він поширив відео, тому що Гріво постійно пропагує сімейні цінності та наводить у приклад свою дружину та дітей, чим обманює виборців. Утім затримали Павленського за іншими звинуваченнями. За даними французької слідчої агенції "Медіапарта", його звинувачують у пораненні двох людей ножем. Згідно з французьким законодавством, поліція може тримати його заарештованим до понеділка.

Як повідомляє BBC, французька поліція заарештувала подругу Павленського Александру де Таддео у зв’язку з оприлюдненням скандального відео. Її заарештували за звинуваченням у втручанні у приватне життя та розповсюдженні особистих матеріалів без згоди особи.

Обох затримали у суботу, але спочатку поліція не повідомляла про її арешт.

Нагадаємо: художник-акціоніст Петро Павленський відомий епатажними протестними акціями. У 2012 році він зашив собі рот і вийшов із плакатом на підтримку групи Pussy Riot біля Казанського собору в Санкт-Петербурзі (акція "Шов"). У наступні три роки він провів ще п'ять акцій: "Туша" (загорнувся в колючий дріт, протестуючи проти репресивних дій влади), "Фіксація" (прибив мошонку цвяхом до бруківки на Красній площі в День поліції РФ), "Свобода" (разом з іншими учасниками підпалив покришки на мосту в Петербурзі на підтримку українського Євромайдану), "Відділення" (відрізав собі мочку вуха, протестуючи проти використання психіатрії з політичною метою) та "Загроза" (підпалив двері управління ФСБ на Луб'янці).

У січні 2017-го він емігрував до Франції після того, як актриса "Театра.doc" Анастасія Слоніна звинуватила його в сексуальних домаганнях і побитті її друга. 4 травня 2017 року стало відомо, що йому надали політичний притулок.