Навала сарани загрожує безпеці країн Східної Африки - ООН

Найбільше за багато десятиліть нашестя сарани може викликати руйнівні наслідки для продовольчої безпеки країн Східної Африки.

Про це повідомляє Сіньхуа.

"Низка східноафриканських країн зазнала найбільшого за кілька десятиліть нашестя сарани. Якщо комах не зупинити, то їх кількість може зрости до 500 разів до червня. Про це заявив офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік", - ідеться в повідомленні

Як зазначається, за словами Дюжарріка, для Кенії навала сарани стала найбільшою за останні 70 років, для Сомалі та Ефіопії - за 25 років. Ці комахи також активні в Джибуті, Еритреї, Уганді й Танзанії, є ризик їх поширення на Південний Судан.

Представник генсека ООН підкреслив, що навала сарани може викликати руйнівні наслідки для продовольчої безпеки цих країн.

"Вікно для стримування кризи закривається. Необхідно взяти цю навалу під контроль до березня, коли починаються дощі та посівний сезон", - попередив Дюжаррік.

Як повідомлялося, ООН закликала надати міжнародну допомогу країнам Східної Африки в боротьбі з величезними зграями пустельної сарани, яка знищує рослинність у регіоні.