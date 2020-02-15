“Чорні скриньки” збитого літака МАУ не розкриють нічого нового - канадські експерти

Аналіз вмісту “чорних скриньок” зі збитого Іраном літака МАУ навряд чи дозволить отримати раніше невідому інформацію.

Таку думку в інтерв’ю CBC News висловив колишній детектив Управління з безпеки транспорту Канади Майк Пуле.

“Результати аналізу “чорних скриньок” дуже розчарують. Вірогідність того, що вони матимуть цінність, дуже низька чи навіть нульова”, - сказав Пуле.

За його словами, вміст “чорних скриньок” зазвичай важливий для розслідування причин авіакатастрофи, але в ситуації зі збиттям літака МАУ в цьому немає потреби, адже причина добре відома. “Думаю, з “чорних скриньок” можна буде дізнатися про нормально функціонуючий літак та почути спілкування екіпажу, після чого надходження інформації припиниться. Можливо, буде чутно ще кілька секунд після”, - зазначив експерт.

Його думку підтримав й інший досвідчений колишній детектив Управління з безпеки транспорту Канади Ларі Венс. На його переконання, надмірна увага до “чорних скриньок” дає родичам загиблих невиправдану надію. “Очікування результатів аналізу інформації із пристроїв вищі, ніж мали б бути. Сподівання родичів завищуються і це не справедливо”, - зазначив Венс.

Він додав, що політикам варто бути більш обачними, ”аби не створювати родичам жертв завищені очікування”.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 8 січня після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні був збитий літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.