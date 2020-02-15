Опонент Трампа передрік його перемогу на виборах президента США

Сенатор Мітт Ромні, який був єдиним з-поміж республіканців, хто проголосував за імпічмент Дональда Трампа, вважає, що той має всі шанси бути переобраним.

Про це американський законодавець заявив під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я можу сказати, що найімовірніше Трамп буде переобраний", - зазначив Ромні.

На його думку, нинішній господар Білого дому має більше шансів "не тому, що він такий популярний", а тому, що серед кандидатів від демократів немає того, хто міг би бути реальним конкурентом Трампа.

Сенатор-республіканець Мітт Ромні відомий негативними висловлюваннями на адресу Дональда Трампа.

У 2016 році вони були конкурентами на внутрішньопартійних перегонах. Після цього Ромні відмовився від будь-яких посад в адміністрації Трампа та продовжив критикувати главу Білого дому.

Під час фінального голосування в Сенаті у справі імпічменту Ромні назвав Трампа винним принаймні за однією зі статей обвинувачення – перевищенні повноважень на посаді президента США.