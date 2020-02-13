Канадський Bombardier виходить з ринку комерційних літаків

Канадська корпорація Bombardier припиняє виробництво комерційних літаків.

Про це йдеться у поширеному компанією пресрелізі.

Зазначається, що компанія продасть свою частку у наявних проєктах, зокрема лайнері А220, європейському концерну Airbus. "Рішення Bombardier продати свою частку в партнерстві по А220 завершує вихід компанії із комерційної авіакосмічної галузі. У 2016-му комерційний авіакосмічний бізнес Bombardier втратив приблизно 400 млн дол. та витрачав приблизно 1 млрд дол. Вирішення цієї проблеми було ключовим кроком у плані із відновленні компанії", - зазначається у пресрелізі.

У компанії додали, що змогли також забезпечити збереження багатьох робочих місць у Канаді. "Bombardier перемістить виробництво та співробітників, які працювали над А220 та А330 в Сейнт-Лорені у провінції Квебек, до дочірнього підприємства Airbus - Stelia Aerospace", - зазначається в документі.

25% програми комерційних літаків Bombardier належить уряду канадської провінції Квебек. Після завершення угоди решту 75% контролюватиме Airbus. Bombardier залишає собі більш прибуткову частину бізнесу, зокрема залізничний транспорт та приватні літаки.