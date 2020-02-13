Українські військові й далі братимуть участь у місії НАТО в Афганістані

Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що Україна й надалі підтримуватиме зусилля коаліційних військ в Афганістані.

Про це він заявив під час засідання Північноатлантичної ради НАТО на рівні міністрів оборони держав-контрибуторів тренувально-дорадчої місії НАТО «Рішуча підтримка» в Ісламській Республіці Афганістан, повідомляє пресслужба Міноборони.

“Враховуючи те, що сильні та самодостатні сили національної безпеки та оборони Республіки Афганістан є важливим елементом у досягненні дипломатичного успіху в Афганістані, ми продовжимо сприяти зусиллям у тренувально-дорадчої діяльності. Україна підтримує зусилля коаліційних військ у мирному врегулюванні конфлікту в Афганістані дипломатичним шляхом”, - зазначив Загороднюк.

Міністр оборони України також подякував партнерам за надання логістичного забезпечення українському персоналу в місії.

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Як повідомлялося, від України у місії НАТО в Афганістані «Рішуча підтримка» беруть участь близько 30 військовослужбовців.

Фото: mil.gov.ua