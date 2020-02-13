У парламенті Польщі покажуть фільм про Стуса

У польському парламенті в четвер, 13 лютого, покажуть фільм "Заборонений" про українського дисидента Василя Стуса.

Показ фільму, за участю режисера кінокартини Романа Бровка, відбудеться під патронатом віцемаршалка Сейму РП Малгожати Госєвської, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Це – метафорична розповідь про трагічну смерть Василя Стуса. Він був одним з найбільш славетних українських поетів другої половини XX століття, захисником прав людини, Героєм України. Репресований, в’язень концтаборів, помер у 1985 році в одному з радянських концтаборів",- інформує пресслужба Сейму РП.

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"Заборонений" - український художній повнометражний фільм про життя та загадкову смерть відомого поета-шістдесятника Василя Стуса. Фільм вийшов в український кінопрокат 5 вересня 2019 року, до Дня пам'яті поета.

Фото: МЗС Польщі