Штати та Саудівська Аравія посилять взаємодію проти Ірану

Державний секретар США Майкл Помпео провів у середу переговори в Вашингтоні з міністром закордонних справ Саудівської Аравії Файсалом Аль Саудом, зокрема, щодо посилення взаємодії проти розхитування Іраном безпеки в регіоні.

Про це повідомили за результатами зустрічі в Державному департаменті США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Держсекретар Помпео й міністр Аль Сауд обговорили теми, що викликають взаємну стурбованість на двосторонньому й регіональному рівнях, включно з поточною необхідністю реагувати на дестабілізаційні дії Ірану", - зауважили в зовнішньополітичному відомстві США.

При цьому Помпео акцентував на важливості партнерства з метою протидії іранському режиму.

Сторони обговорили ескалацію в Ємені, до якої причетний Іран, а також напади підтримуваних Тегераном сил Хуті на Саудівську Аравію, зауважили в Державному департаменті США.

Нагадаємо: раніше верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив про необхідність збільшити військову міць країни для "запобігання війні".