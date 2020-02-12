Іран пригрозив Ізраїлю "нищівною відповіддю" на обстріли у Сирії

Іран пригрозив рішучими діями Ізраїлю через обстріли повстанців у Сирії, підтримуваних Тегераном.

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Ісламська Республіка дасть "нищівну відповідь" на будь-яку ізраїльську агресію проти своїх регіональних інтересів, заявив у середу високий іранський чиновник", - йдеться у повідомленні.

Минулого тижня сирійські державні ЗМІ повідомляли, а пізніше міністр оборони Ізраїлю Нафталі Беннетт підтвердив, що Ізраїль завдав ударів по декількох об'єктах поблизу Дамаска.

У минулі вихідні колишній лідер Революційної гвардії Ірану попередив, що Іран просто шукає привід для нападу на Ізраїль, звинувачуючи його у допомозі США з ліквідацією генерала Касема Сулеймані.

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Напруженість у відносинах між Тегераном та Вашингтоном загострилася після того, як 3 січня американський безпілотник у Багдаді вбив головного іранського генерала Касема Сулеймані. Кілька днів потому Іран завдав удару у відповідь, випустивши хвилю ракет по американських військах, які дислокуються в Іраку.

Фото: АА